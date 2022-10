MURDER PARTY AU ROOSTER COOK Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault Le Rooster Cook vous propose une soirée spéciale pour fêter Halloween!

Les costumes les plus effrayants s’affronteront au lancer de haches pour gagner une récompense.

La murder party sera organisée par l’un des spécialistes des soirées occultes, Cristel Events!

Et pour combler votre appétit, un buffet sanguinolent avec les dernières recettes d’Hannibal Lecter vous seront proposées!

Places limitées, réservation fortement conseillée. theroostercook@gmail.com +33 4 67 28 60 56 the rooster cook

