MURDER PARTY AU PRIEURÉ – ANNÉE DU POLAR Brissac Loire Aubance, 14 août 2021-14 août 2021, Brissac Loire Aubance. MURDER PARTY AU PRIEURÉ – ANNÉE DU POLAR 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-15 Prieuré de St-Rémy-la-Varenne 8 place Edouard Mellier

Brissac Loire Aubance 49320 EUR 5 Mac Holmes, moine écossais, trouve refuge en Anjou dans l’attente de sa naturalisation. Amoureux des belles pierres, il découvre des éléments troublants au Prieuré. Des décès suspects ont émaillé l’histoire du Prieuré à travers les siècles. Ces faits vont aiguiser sa curiosité et le poussent à mener l’enquête. Le concept du jeu : Vous serez accueillis par Mac Holmes qui vous présentera son enquête. Il aura besoin de votre aide pour la résoudre. Par équipe, vous remonterez le temps, rencontrerez des personnages et récolterez des indices, afin de terminer ce que notre moine écossais hors du commun a commencé ! Animation familiale, mystérieuse et délirante, proposée dans le cadre du Mois du Polar de Brissac Loire Aubance. Ouverte à tous les vivants ! Départ à 10h00, 15h00 et 18h30. Prévoir des vêtements chauds.

contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 https://prieure-saint-remy.fr/

Détails Catégories d’évènement: 49320, Brissac-Loire-Aubance Étiquettes évènement : Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Prieuré de St-Rémy-la-Varenne 8 place Edouard Mellier Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.39807#-0.3155