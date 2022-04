Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville, 14 mai 2022 18:30, Lunéville.

Nuit des musées Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville Samedi 14 mai, 17h00, 18h30

Un jeu grandeur nature, au sein des collections du musée.

Durée : 1h – séance à 17h et à 18h30

15 personnes maximum (gratuit, réservation impérative)

(Commun nord uniquement)

INFORMATION / RÉSERVATION :

03 83 76 04 75 ou sur place à l’accueil du château

(tous les jours, sauf mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h)

Le musée du château propose un parcours de visite en trois actes permettant une plongée dans l’histoire du château de Lunéville, dans les moeurs et les arts de la cour des ducs de Lorraine au siècle des Lumières.

Les collections du musée vous accompagnent dans la visite de ce château unique qui, au XVIIIe siècle, affirme sa dimension de « Versailles lorrain ». Lunéville abrite alors le coeur politique des duchés de Lorraine au dernier siècle de leur indépendance.

Parking gratuit à proximité.

https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/

Free parking nearby. Saturday 14 May, 17:00, 18:30

The Castle Museum offers a three-act tour that allows you to immerse yourself in the history of the Lunéville Castle, in the customs and arts of the court of the Dukes of Lorraine in the Enlightenment.

The museum’s collections accompany you on a visit to this unique castle which, in the 18th century, asserts its dimension of «Versailles lorrain». Lunéville then housed the political heart of the duchies of Lorraine in the last century of their independence.

Duración: 1h – sesión a las 17h y a las 18h30

15 personas máximo (gratis, reserva obligatoria) (Común norte solamente)

INFORMACIÓN/ RESERVA:

03 83 76 04 75 o en la recepción del castillo

(todos los días, excepto los martes, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00)

Sábado 14 mayo, 17:00, 18:30

place de la 2e Division de Cavalerie 54300 Lunéville Grand Est