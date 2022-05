Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville, 14 mai 2022, Lunéville. Murder Party au musée du château !

le samedi 14 mai à Musée du Château de Lunéville

Durée : 1h – séance à 17h et à 18h30 15 personnes maximum (gratuit, réservation impérative) (Commun nord uniquement) INFORMATION / RÉSERVATION : 03 83 76 04 75 ou sur place à l’accueil du château (tous les jours, sauf mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h) Un jeu grandeur nature, au sein des collections du musée. Musée du Château de Lunéville place de la 2e Division de Cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Musée du Château de Lunéville Adresse place de la 2e Division de Cavalerie Ville Lunéville lieuville Musée du Château de Lunéville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Musée du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville 2022-05-14 was last modified: by Murder Party au musée du château ! Musée du Château de Lunéville Musée du Château de Lunéville 14 mai 2022 Lunéville Musée du Château de Lunéville Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle