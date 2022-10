MURDER PARTY au Musée de Picardie Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

MURDER PARTY au Musée de Picardie « Panique temporelle au musée ». Enquêteurs d'un soir, le musée a besoin de vous ! Le professeur Tempo, célèbre inventeur de la machine temporelle, a détraqué le temps et… il a disparu ! Le temps est compté. Vous aurez 1h pour résoudre ce mystère. Parviendrez-vous à remplir votre mission ? (une Murder Party est un jeu consistant à résoudre une enquête). Jeudi 27 octobre et 3 novembre 2022, à partir de 19h. Durée : 1h. Vous devez réserver votre créneau entre 19h à 23h. La dernière partie commencera à 23h pour terminer l'ensemble du jeu vers minuit. Le jeu est à destination des adolescents et adultes. Malgré tout nous acceptons les enfants à partir de 10 ans. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte. La Murder Party se déroule uniquement sur réservation OBLIGATOIRE par téléphone : 03 22 97 14 00 du lundi au vendredi. Tarifs : TP 17 euros / TR : 12 euros

