2022-07-29 17:00:00 – 2022-07-29 22:00:00

Le Domaine du Treuscoat et l'ULAMiR-CPIE organisent une Murder Party sur la thématique de la pollution lumineuse ! Qu'est-ce qu'une Murder Party ? Il s'agit d'un jeu de rôle grandeur nature, dans lequel vous devez résoudre une énigme policière. Certains participants de l'animation incarneront des protagonistes de l'histoire. Ainsi, il vous faudra résoudre les différentes énigmes réparties au sein du Domaine et démêler le vrai du faux auprès des nombreux personnages. Saurez-vous répondre à ces questions concernant l'enquête : Qui? Pourquoi ? Comment ? Pour l'occasion le Domaine sera ouvert en nocturne de 17h à 22h30 (dernière entrée 21h). Petite restauration sur place Deux sessions d'animation Murder Party sont prévues : – de 17h à 19h30 & de 20h à 22h30. Vous pouvez ainsi participer à l'animation et profiter du Domaine ! Tarifs : adulte 15€, moins de 14 ans 6€ Vous pouvez également venir et vous balader sur le Domaine, profiter du Parcabout®, sans réaliser l'animation ! Tarif : 6€ Les places sont limitées alors n'hésitez pas à réserver dès maintenant : Par téléphone au 06 15 06 82 08 ou par mail pap.baiemorlaix@gmail.com

