2023-10-23 18:30:00 – 2023-11-05 20:30:00

Finistere Un jeu d’enquête grandeur nature ! Parviendrez-vous à résoudre le mystère qui plane sur Château de Kerjean ?

En cette nuit froide d’automne, vous voici au cœur de la Renaissance, plusieurs membres de la maisonnée manquent à l’appel, des armes ont été volées et on a découvert les restes d’un squelette dans les sous-sols de Kerjean… Avec votre équipe, retrouvez les moindres indices afin de résoudre les mystères qui entourent le Château de Kerjean. Le scénario :

Le seigneur Louis Barbier a érigé une forteresse en lieu et place de l’ancien manoir familial. Louis veut faire table rase du passé et se construire un avenir glorieux dans le Léon. Ses choix diplomatiques ont donné de très bons résultats sur ses finances personnelles. En cette saison d’automne 1590, le château est presque terminé afin de ne point être inquiété au temps de la Ligue. Cependant, en cette froide nuit d’automne, plusieurs membres de la maisonnée manquent à l’appel, des armes ont été volées et on a découvert les restes d’un squelette dans les sous-sols de Kerjean. Et si certains avaient choisi de faire chuter la famille Barbier ? C’est à vous de le découvrir… Vous aurez deux heures pour trouver les traîtres qui sèment le trouble au château. Venez costumé, c’est plus sympa ! Les espaces de la murder-party ne sont pas accessibles aux PMR. Tout public à partir de 8 ans. chateau.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/823/murder-party/ Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay

