2022-10-30 20:30:00 – 2022-10-30 23:30:00

Landes Soustons EUR 20 20 Halloween approche à grands pas.

Une soirée pour vous plonger dans cet univers fantastique et découvrir toutes les clefs pour retrouver le coupable. Mais chutt!!!!!! Ne dévoilons pas tout!!

La murder party se passera à Soustons à la salle A.Noste.

Un tarif de 20 € par personne à partir de 9 ans (repas et boissons compris).

Inscription avant le 16 octobre 2022, attention les places sont limitées

Le paiement se fait sur le site Hello Asso.

Une fois ce paiement effectué, vous recevrez toutes les informations concernant le déroulement de cette fantastique et mystérieuse soirée. Cette année, l’association « Petites graines en devenir » vous propose une nouvelle Murder Party sur le thème « Alice aux Pays des merveilles » autour du banquet du chapelier fou. +33 6 86 34 22 50 Association Petites Graines en Devenir

