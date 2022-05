Murder Party à Saint-Basil’s : Qui a tué le Colonel Burn ?

2022-07-22 – 2022-07-22 0 0 EUR NOUVEAU – à partir de 15 ans Vous avez 1h montre en main pour découvrir qui a tué le Colonel Burn ce soir d’été dans la magnifique ville des Lynch-Tolley. Mettez votre esprit de déduction à contribution et soyez aussi perspicaces qu’Hercule Poirot pour résoudre ce meurtre. Pour une expérience parfaitement réussie, venez costumer comme dans les années folles !

Avec la Cie Eclat de Lyre RDV à l’entrée de la Villa Saint-Basil’s, 64 av. Trespoey NOUVEAU – à partir de 15 ans Vous avez 1h montre en main pour découvrir qui a tué le Colonel Burn ce soir d’été dans la magnifique ville des Lynch-Tolley. Mettez votre esprit de déduction à contribution et soyez aussi perspicaces qu’Hercule Poirot pour résoudre ce meurtre. Pour une expérience parfaitement réussie, venez costumer comme dans les années folles !

