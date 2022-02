Murder Party à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Murder Party à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand, 18 février 2022, Coly-Saint-Amand. Murder Party à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand

2022-02-18 19:30:00 – 2022-02-19 22:30:00

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand « L’histoire se passe il y a bien longtemps dans le village de St-Amand-de-Coly, au coeur du Périgord Noir. Marie, une jeune femme du village, est soupçonnée de pratiquer la Sorcellerie. Elle risque le bûcher. Convoquée par l’Officier de Justice pour un interrogatoire, elle est retrouvée morte le matin même à son domicile. Qui l’a tué ? Pourquoi ? Comment ? Vous devez aider l’Officier de Justice à résoudre l’enquête pour retrouver et arrêter le coupable. Pour cela vous devez interroger les suspects et les témoins. Faites vite, le tueur est en liberté ! » Accès PMR. Pass sanitaire demandé. Réservation obligatoire. « L’histoire se passe il y a bien longtemps dans le village de St-Amand-de-Coly, au coeur du Périgord Noir. Marie, une jeune femme du village, est soupçonnée de pratiquer la Sorcellerie. Elle risque le bûcher. Convoquée par l’Officier de Justice pour un interrogatoire, elle est retrouvée morte le matin même à son domicile. Qui l’a tué ? Pourquoi ? Comment ? Vous devez aider l’Officier de Justice à résoudre l’enquête pour retrouver et arrêter le coupable. Pour cela vous devez interroger les suspects et les témoins. Faites vite, le tueur est en liberté ! » Accès PMR. Pass sanitaire demandé. Réservation obligatoire. +33 6 32 03 13 58 « L’histoire se passe il y a bien longtemps dans le village de St-Amand-de-Coly, au coeur du Périgord Noir. Marie, une jeune femme du village, est soupçonnée de pratiquer la Sorcellerie. Elle risque le bûcher. Convoquée par l’Officier de Justice pour un interrogatoire, elle est retrouvée morte le matin même à son domicile. Qui l’a tué ? Pourquoi ? Comment ? Vous devez aider l’Officier de Justice à résoudre l’enquête pour retrouver et arrêter le coupable. Pour cela vous devez interroger les suspects et les témoins. Faites vite, le tueur est en liberté ! » Accès PMR. Pass sanitaire demandé. Réservation obligatoire. ©l’oeil écoute

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-02-07 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Ville Coly-Saint-Amand lieuville Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand/

Murder Party à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 2022-02-18 was last modified: by Murder Party à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand 18 février 2022 Coly-Saint-Amand Dordogne

Coly-Saint-Amand Dordogne