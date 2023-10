Murder party à Paris pour Halloween Gamescape Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 27 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Expérience Halloween Incontournable : Murder Party en 1888 !

Le scénario »Murder vous plonge dans un duel entre deux légendes. Sherlock Holmes, le plus célèbre des détéctives et Jack l’éventreur, le sinistre tueur en série.Vous êtes des enquêteurs en 1888 et une série de meurtres violents frappe le quartier de Whitechappel à Londres. Les habitants du quartier vous ont missionnés pour arrêter le meurtrier qui terrorise la ville. Serez-vous à la hauteur?

Faîtes Partie de l’Histoire :

Pour Halloween, ne soyez pas simple spectateur, devenez un acteur dans cette aventure palpitante. Vous et vos coéquipiers incarnez des enquêteurs ayant pour mission d’assister Sherlock Holmes dans son combat contre Jack l’éventreur. Plongez dans le mystère et l’excitation de l’ère victorienne, et démontrez vos compétences de détective. Votre détermination sera mise à l’épreuve, vos compétences seront aiguisées, et votre esprit sera en alerte constante.

Gamescape 17 rue de la pierre levée 75011 Paris

Contact : https://fr.gamescape.fr/escape-game-murder-halloween.html https://fr.gamescape.fr/escape-game-murder-halloween.html

Gamescape