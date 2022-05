Murder Party à Marmoutier – L’archéologue creusait trop Tours, 10 juillet 2022, Tours.

Murder Party à Marmoutier – L’archéologue creusait trop Tours

2022-07-10 18:00:00 – 2022-07-10 20:15:00

Tours Indre-et-Loire

Été 1932. De retour d’Egypte, l’archéologue Armand de Fouvières, propriétaire de l’Ancienne Abbaye de Marmoutier, vous convie, vous et tous les membres de votre famille, afin de révéler et partager le fabuleux et inestimable trésor qu’il vient de découvrir…

Plongez dans une murder party ludique et passionnante : rencontrez des suspects, recherchez des indices, des mobiles, décryptez des messages, et ce, en un temps limité!

A vos petites cellules grises! Prêts ? Enquêtez!

A partir de 12 ans.

Se présenter 15 minutes avant la séance

Été 1932. De retour d’Egypte, l’archéologue Armand de Fouvières, propriétaire de l’Ancienne Abbaye de Marmoutier, vous convie, vous et tous les membres de votre famille, afin de révéler et partager le fabuleux et inestimable trésor qu’il vient de découvrir…

Plongez dans une murder party ludique…

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/fr/evenements/1916124/murder-party-%C3%A0-marmoutier/afficher-les-details?filter=c%3D35637%3Bd%3D20210604%7C99991231

Été 1932. De retour d’Egypte, l’archéologue Armand de Fouvières, propriétaire de l’Ancienne Abbaye de Marmoutier, vous convie, vous et tous les membres de votre famille, afin de révéler et partager le fabuleux et inestimable trésor qu’il vient de découvrir…

Plongez dans une murder party ludique et passionnante : rencontrez des suspects, recherchez des indices, des mobiles, décryptez des messages, et ce, en un temps limité!

A vos petites cellules grises! Prêts ? Enquêtez!

A partir de 12 ans.

Se présenter 15 minutes avant la séance

Tours

dernière mise à jour : 2022-05-04 par