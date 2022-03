MURDER PARTY À L’ABBAYE ! Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Abbaye de Saint-Savin, le samedi 29 octobre à 19:00

C’est une étrange soirée autour d’un cocktail dînatoire, qui vous attend : intrigues, suspens et mystères seront au rendez-vous ! Plus que jamais, méfiez-vous des apparences ! Repas inclus dans le prix du billet. Horaires précis – nous contacter

45€/personne

Soirée cocktail dans l’ancien réfectoire des moines de l’abbaye. Une soirée bien calme (en apparence…) Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

2022-10-29T19:00:00 2022-10-29T22:30:00

