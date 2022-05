Murder Party à l’abbaye ! Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 14 mai 2022 20:00, Valence-sur-Baïse.

Nuit des musées Murder Party à l’abbaye ! Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Samedi 14 mai, 20h00 Sur inscription.

Une soirée-enquête à partager en famille ou entre amis, conçue et animée par l’association Quenouille et Tambourin.

Une soirée-enquête à partager en famille (à partir de 8 ans) ou entre amis, pour découvrir de façon inédite l’abbaye de Flaran dont les couloirs recèlent de formidables trésors. En s’appuyant sur son livret de jeu parcheminé, chaque équipe cherche à démasquer le ou les coupables.

L’intrigue ? Le corps d’un moine bénédictin revenant de Compostelle est retrouvé mort dans des circonstances étranges… Mais qui avait intérêt à supprimer ce religieux ? Oyez, oyez braves gens, damoiselles et damoiseaux c’est à vous de mener l’enquête du « Testament maudit » !

Avec l’association Quenouille et Tambourin

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

Gratuit à partir de 18h

Free from 18 h Upon registration. Saturday 14 May, 20:00

Based(Established) in 1151 in the valley of Baïse, benefiting from an exceptional executive(frame), the abbey cistercienne of Flaran (12th – 18th century) one of the southwest best preserving of France (classified as “Historic Monument”) is. hearing impairment

Una noche de investigación para compartir en familia (a partir de 8 años) o con amigos, para descubrir de manera inédita la abadía de Flaran cuyos pasillos esconden formidables tesoros. Basándose en su libreta de juego en pergamino, cada equipo busca desenmascarar al o a los culpables. ¿La trama? El cuerpo de un monje benedictino que regresa de Compostela es encontrado muerto en extrañas circunstancias… Pero, ¿quién tenía interés en suprimir a ese religioso? ¡Oigan, muchachos, damas y caballeros, les toca a ustedes investigar el «Testamento Maldito»! Con la asociación Quenouille et Tambourin

En inscripción. Sábado 14 mayo, 20:00

Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur Baïse 32310 Valence-sur-Baïse Occitanie