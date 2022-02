Murder Party à la Médiathèque ! Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-15 14:30:00 – 2022-04-15

Tergnier Aisne Tergnier Amateurs du jeu Cluedo?

Vous allez adorer le Murder Party organisé à la Médiathèque de Tergnier le vendredi 15 avril à 14h30 et à 17h. Un meurtre à été commis à la médiathèque…. Tous les indices indiquent que le coupable se cache parmi les personnes présentes !

À vous de le retrouver ! Dès 12 ans.

Gratuit, sur réservation au 03 23 37 25 26 Amateurs du jeu Cluedo?

