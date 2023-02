Murder Party à la Maison du Pierrou Maison du Pierrou Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Landes

Landes Sorde-l’Abbaye EUR 110 Vivez un cluedo géant, direction les années 20 et démasquez le coupable qui se trouve parmi vous. Accueil, repas et enquête au sein de cette maison d’hôtes située au cœur du village de Sorde l’Abbaye. Réservation obligatoire jusqu’au 1er Mars 2023. Tarif : 110€. Possibilité d’hébergement et petit-déjeuner (60€ en supplément). Vivez un cluedo géant, direction les années 20 et démasquez le coupable qui se trouve parmi vous. Accueil, repas et enquête au sein de cette maison d’hôtes située au cœur du village de Sorde l’Abbaye. Réservation obligatoire jusqu’au 1er Mars 2023. Tarif : 110€. La Maison du Pierrou © Maison du Pierrou

