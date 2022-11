Murder Party à la Conserverie Le Gall Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Murder Party à la Conserverie Le Gall Loctudy, 17 décembre 2022, Loctudy. Murder Party à la Conserverie Le Gall

8, Impasse du Nord Musée de La Conserverie Loctudy Finistère Musée de La Conserverie 8, Impasse du Nord

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 19:30:00

Musée de La Conserverie 8, Impasse du Nord

Loctudy

Finistère Loctudy La Musée de la Conserverie Le Gall héberge la Murder Party organisée par la Troupe du Lac et Stéphane Jaffrezic Par équipes de 3 à 6 personnes (enfants de + de 10 ans accompagnés d’un adulte)

Les équipes sont modulables sur place avec d’autres participants.

Les places sont limitées. Inscription obligatoire par téléphone. musee.alexislegall@loctudy.fr +33 2 98 98 83 99 Musée de La Conserverie 8, Impasse du Nord Loctudy

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Loctudy Finistère Musée de La Conserverie 8, Impasse du Nord Ville Loctudy lieuville Musée de La Conserverie 8, Impasse du Nord Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Murder Party à la Conserverie Le Gall Loctudy 2022-12-17 was last modified: by Murder Party à la Conserverie Le Gall Loctudy Loctudy 17 décembre 2022 8 Finistre Impasse du Nord Musée de La Conserverie Loctudy Finistère Loctudy

Loctudy Finistère