MURDER PARTY A LA BAUME Servian, 19 mars 2022, Servian.

MURDER PARTY A LA BAUME Servian

2022-03-19 – 2022-03-19

Servian Hérault

Un meurtre a été commis, à vous de résoudre l’enquête.

Famille et amis se sont réunis pour fêter ensemble les 10 ans d’anniversaire de mariage de Julie et Jean-Pierre Drumont, dans la chapelle où ils s’étaient dit “oui”.

Lors de la soirée, la lumière s’éteint, un coup de feu retentit et Raymond Goustard, le père de la mariée, s’écroule au sol, mort. La chapelle était fermée, aucune trace d’effraction, et personne aux alentours… Le coupable se trouve donc parmi vous !

Sur inscription.

Nombre de places limité à 8 personnes.

Sur inscription.

+33 6 03 82 75 79 https://us12.campaign-archive.com/?u=de41bf885d11387ca689c9de5&id=ec7c2b044a

la baume

Servian

