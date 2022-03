Murder, My Sweet / Ask the Light L’intermediaire, 24 mars 2022, Marseille.

Murder, My Sweet / Ask the Light

L’intermediaire, le jeudi 24 mars à 21:00

beau plateau marseillais en perspective avec Ask The Light et Murder, My Sweet **Murder, My Sweet** Murder, My Sweet is a French band formed in 2020 in Marseille, France. Taking their band name from the 1944 American film noir, which emphasizes a dark and moody lyrical universe, their music blends the raw and groovy energy of rock with the cathartic atmospherics of post-punk. The band members have stated that they are influenced by artists such as The Cure, Joy Division, Interpol and The Smashing Pumpkins. Their debut EP “3m3k” is set to be released early 2022. [https://murdermysweet.bandcamp.com/releases](https://murdermysweet.bandcamp.com/releases) **Ask The Light** Ask The Light est un duo Post Punk / Dream Pop originaire de Marseille. Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake. [https://www.youtube.com/…/UCb…/featured](https://www.youtube.com/…/UCb…/featured) [https://askthelight.bandcamp.com/](https://askthelight.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/askthelight](https://www.facebook.com/askthelight) Entrée Gratuite

Entrée libre

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



