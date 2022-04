MURDER HUIS CLOS: NATURE MORTE AU PRINTEMPS Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou Catégories d’évènement: Longuenée-en-Anjou

Maine-et-Loire

MURDER HUIS CLOS: NATURE MORTE AU PRINTEMPS Longuenée-en-Anjou, 24 avril 2022, Longuenée-en-Anjou. MURDER HUIS CLOS: NATURE MORTE AU PRINTEMPS Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou

2022-04-24 14:30:00 – 2022-04-24 16:30:00 Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne

Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire Longuenée-en-Anjou C’est le printemps au Plessis-Macé. Un journaliste fait appel à un détective pour élucider le meurtre du jardinier et avoir son scoop. En tant qu’habitant du Plessis-Macé, vous êtes suspect. Le coupable est parmi vous. Saurez-vous préserver vos secrets et sauver les apparences ? Infos pratiques:

Réservation obligatoire. mediation@anjou-theatre.fr +33 2 41 32 67 93 http://www.chateau-plessis-mace.fr/ C’est le printemps au Plessis-Macé. Un journaliste fait appel à un détective pour élucider le meurtre du jardinier et avoir son scoop. En tant qu’habitant du Plessis-Macé, vous êtes suspect. Le coupable est parmi vous. Saurez-vous préserver vos secrets et sauver les apparences ? Infos pratiques:

Réservation obligatoire. Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Longuenée-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Longuenée-en-Anjou Adresse Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Ville Longuenée-en-Anjou lieuville Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

MURDER HUIS CLOS: NATURE MORTE AU PRINTEMPS Longuenée-en-Anjou 2022-04-24 was last modified: by MURDER HUIS CLOS: NATURE MORTE AU PRINTEMPS Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou 24 avril 2022 Longuenée-en-Anjou maine-et-loire

Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire