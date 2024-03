Murder at the Disco Reichshoffen, jeudi 11 avril 2024.

Murder at the Disco Reichshoffen Bas-Rhin

Venez assister à la comédie musicale « Murder at the Disco » organisée par l’Atelier des Arts Scéniques du Séminaire de Walbourg ! Sur réservation.

Venez assister à la comédie musicale « Murder at the Disco » organisée par l’Atelier des Arts Scéniques du Séminaire de Walbourg ! Une enquête policière complètement loufoque saupoudrée des plus grands titres disco et dance des années 70 à nos jours.

Un spectacle interprété par 70 élèves-artistes chanteurs, danseurs, comédiens, dans un décor de boite de nuit !

Tenue correcte exigée. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-12

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est info@lacastine.com

L’événement Murder at the Disco Reichshoffen a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte