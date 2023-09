Cet évènement est passé Exposition de peinture Pierre Barat Murato Murato Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Exposition de peinture Pierre Barat Murato, 15 – 17 septembre 2023, entrée libre

La superbe église de Murato est le thème de ce travail.

16 tableaux, dont certains inédits, seront présentés dans l’église dont le Vernissage aura lieu le vendredi 15 septembre à 18h,

suivi d’un trio Violoncelle : Paul-Antoine de Rocca Serra,

Violoncelle : Anne Gambini,

Murato 20232 Murato Haute-Corse 0495376010

