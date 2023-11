Camp sport itinérant Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Murat Camp sport itinérant Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 1 juillet 2024, Murat. Camp sport itinérant 1 – 5 juillet 2024 Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription Du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet, rdv au prieuré de Murat En préambule des vacances estivales, un séjour itinérant sous tente pour les lycéens : LA GRANDE TRAVERSÉE DES MONTS DU CANTAL ! 3 jours de randonnée, 1 jour de vélo, 1 jour de canyoning pour traverser le massif avec temps spi, veillées et truffade ! « Avance sur ta route car elle n’existe que par ta marche » (St Augustin) Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-01T09:00:00+02:00 – 2024-07-01T23:59:00+02:00

Murat - Prieuré Sainte thérèse
Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France
Cantal
Auvergne-Rhône-Alpes

