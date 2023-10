Camp ski-prière Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Murat Camp ski-prière Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 3 mars 2024, Murat. Camp ski-prière 3 – 9 mars 2024 Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription Du dimanche 3 mars au samedi 9 mars 2024 , au prieuré de Murat Une semaine de camp sur les pistes de la station du Lioran !

Chaque jour : ski, messe, adoration, enseignement, veillée. Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T23:59:00+01:00

2024-03-09T00:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:00:00+01:00

