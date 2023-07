Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 25 février 2024, Murat.

Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! 25 février – 2 mars 2024 Murat – Prieuré Sainte thérèse

Le prieuré de Lorient propose un transport en car jusqu’à Murat (15) pour participer à un camp ski-prière organisé par les Frères de Saint-Jean.

Arrêt sur la route : Vannes Nantes et Angers

Concrètement

cela concerne les jeunes (de 12 à 17 ans) du Morbihan en priorité et les Bretons en général

si vous êtes intéressés, contactez d’abord frère Philippe-Néri pour savoir s’il reste des places

Préinscription sur https://forms.gle/NU58SeBUKKjFfNVe9

Nous vous communiquerons ensuite le lien d’inscription

confirmez à frère Philippe-Néri que vous êtes bien inscrits

Le camp coûte environ 450€. Renseignements et inscriptions :

https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/

Le transport A/R en Car avec Lorient coûte 110€.

Murat – Prieuré Sainte thérèse 8 avenue de l’ermitage 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « lorient@stjean.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601769401 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NU58SeBUKKjFfNVe9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/NU58SeBUKKjFfNVe9 »}, {« link »: « https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T23:59:00+01:00

2024-03-02T00:00:00+01:00 – 2024-03-02T21:58:00+01:00

camp ski camp ski prière