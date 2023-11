Réveillon de jeunes pros Murat – Prieuré Sainte Thérèse Murat, 28 décembre 2023, Murat.

Réveillon de jeunes pros 28 décembre – 1 janvier Murat – Prieuré Sainte Thérèse Sur inscription

Du jeudi 28 décembre 2023 au lundi 1er janvier 2024, au prieuré de Murat (Cantal)

« Tu fais quoi le 31 décembre ? » L’éternelle question qui revient tous les ans … Un petit réveillon festif et différent ? Viens avec nous ! Tu vas adorer !!

Au programme : randos, topos, messes, soirées jeux et surtout un 31 décembre unique. Et s’il y a de la neige : ski, luge, raquettes et concours de tirs de boules de neige…

Avec Frère Benoît-Charbel et Frère Cyril-Marie

Pour plus d’informations : campsjj@gmail.com

Murat – Prieuré Sainte Thérèse Prieuré Sainte Thérèse 8, rue de l’ermitage 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeunesdesaintjean.org/index.php/jj-sejour-reveillon-2023-2024/ »}] [{« link »: « mailto:campsjj@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T10:00:00+01:00 – 2023-12-28T23:59:00+01:00

2024-01-01T00:00:00+01:00 – 2024-01-01T16:00:00+01:00

fête jeune