Les Pépites Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 30 octobre 2023, Murat.

Les Pépites 30 octobre – 3 novembre Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription

Du lundi 30 octobre (soir) au vendredi 3 novembre (matin), au prieuré de Murat

Trois journées pleines pour les lycéens au Prieuré de Murat, trois pépites :

une journée en montagne

une journée sportive (canyoning !)

une journée de formation

Un séjour court pour viser plus loin, plus haut, plus profond !

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lespepitestoussaint2023-freresdesaintjean.venio.fr/fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T19:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T10:00:00+01:00

sport jeunes