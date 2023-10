Retraite des enfants Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Murat Retraite des enfants Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat, 23 octobre 2023, Murat. Retraite des enfants 23 – 28 octobre Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription Du lundi 23 octobre (arrivée entre 15h30 et 17h30) au samedi 28 octobre 2023 (fin de la retraite à l’issue du déjeuner auquel les familles sont conviées), au prieuré de Murat Une petite semaine de retraite conçue pour les enfants, organisée par des Soeurs apostoliques de Saint-Jean et accompagnée par des frères et de jeunes animateurs. Messe et adoration quotidiennes, temps de catéchèse, de bricolage, mais aussi balades, jeux et veillées ! Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://retraitedesenfantsautomne2023-freresdesaintjean.venio.fr/fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T15:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Cantal, Murat Autres Lieu Murat - Prieuré Sainte thérèse Adresse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France Ville Murat

