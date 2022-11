JMJ de Lisbonne avec le Prieuré de Murat Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’évènement: Cantal

JMJ de Lisbonne avec le Prieuré de Murat Murat – Prieuré Sainte thérèse, 22 juillet 2023, Murat. JMJ de Lisbonne avec le Prieuré de Murat 22 juillet – 8 août 2023 Murat – Prieuré Sainte thérèse Partir aux JMJ avec les Frères de Murat Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l’ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.stjean-murat.com/jeunes/jmj-2023-lisbonne/ »}, {« link »: « https://www.jmjsaintjean.fr/ »}] Viens aux JMJ avec Murat ! Rejoins les 1500 jeunes qui partent aux JMJ avec les Frères et Soeurs de Saint-Jean de tous les continents ! Le Prieuré organise un départ pour les JMJ de Lisbonne du 22 juillet au 8 août 2023. Détails du programme sur notre site : https://www.stjean-murat.com/jeunes/jmj-2023-lisbonne/ Autres infos & inscriptions sur le site dédié de la Communauté Saint-Jean : https://www.jmjsaintjean.fr/

