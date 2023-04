Séjour Viatores Murat – Prieuré Sainte thérèse Murat Catégories d’Évènement: Cantal

Murat

Séjour Viatores Murat – Prieuré Sainte thérèse, 22 mai 2023, Murat. Séjour Viatores 22 – 27 mai Murat – Prieuré Sainte thérèse Sur inscription POUR ADULTES DE 60 ANS ET + !

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 MAI 2023 A Murat il n’y a pas que des camps pour les jeunes…

Voici un séjour randonnée et prière pour les adultes de plus de 60 ans ! Chaque jour : Une randonnée pour découvrir un aspect du massif cantalien.

La messe et un office en montagne si la météo le permet.

Les offices et la prière silencieuse avec les frères du prieuré.

Un temps d’enseignement pour nourrir notre vie chrétienne. Contact :

Frère Benoît-Charbel

06 45 01 57 55

hotellerie.murat@gmail.com Plus d’informations et inscriptions :

Murat – Prieuré Sainte thérèse Prieuré Sainte Thérèse, 8, rue de l'ermitage 15300 Murat France Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

2023-05-22T18:00:00+02:00 – 2023-05-22T23:59:00+02:00

2023-05-27T00:00:00+02:00 – 2023-05-27T14:00:00+02:00 Enseignements Eucharistie

