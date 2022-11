Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! Murat Murat Catégories d’évènement: Cantal

Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! Murat, 12 février 2023, Murat. Camp ski-prière pour les Bretons (12-17 ans) ! 12 – 18 février 2023 Murat Le prieuré de Lorient propose un transport jusqu’à Murat (15) pour participer à un Camp Ski-Prière organisé par les Frères de Saint-Jean Murat 8 avenue de l’ermitage 15300 Murat Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/ »}] Le prieuré de Lorient propose un transport jusqu’à Murat (15) pour participer à un camp ski-prière organisé par les Frères de Saint-Jean.

Arrêts à Vannes et Nantes

Concrètement cela concerne les jeunes (de 12 à 17 ans) du Morbihan en priorité et les Bretons en général

si vous êtes intéressés, contactez d’abord frère Vincent pour savoir s’il reste des places

il faut s’inscrire sur le site de Murat

confirmez à frère Vincent que vous êtes bien inscrits Le camp coûte 420€. Renseignements et inscriptions :

https://www.stjean-murat.com/jeunes/camps/camp-ski-priere/

Le transport A/R en voiture avec Lorient coûte 120€.

