Les secrets de la « Juiverie » Murailles « Juiverie » Cinq-Mars-la-Pile, 16 septembre 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Les secrets de la « Juiverie » 16 et 17 septembre Murailles « Juiverie »

Qui se trouve en face de la porte d’entrée surmontée d’un large occulus n’admettra pas facilement que cette construction grandiose était destinée à abriter les juifs contre les vexations des chrétiens.

Murailles « Juiverie » Rue du Château 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Forget Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://cinq-mars-la-pile.fr Les murailles que l’on nomme « juiverie » depuis fort longtemps gardent leur mystère. Il s’agit d’un grand trapèze formé de murs cantonnés régulièrement de contreforts en forme de triangle. Entre chaque contrefort, le mur est percé de trois fenêtres.

À l’origine, il n’y avait sans doute qu’un seul accès par le sud. Les murs ne sont pas très épais et la présence des fenêtres interdit d’y voir des remparts. La position de cet ensemble en contrebas des jardins du château vers l’ouest n’est sans doute pas anodine. On peut y voir une volonté de protection ou de contrôle seigneurial.

L’architecture de ces murs est la même que celle des douves et des murailles extérieures de la forteresses qui remontent au XVIe siècle. À l’intérieur se distinguent des arrachements de voûtes qui indiquent qu’au moins deux grandes salles meublaient les lieux.

En revanche, en l’absence de fouilles ou d’indications données par les archives, rien ne nous permet de dire à quand remonte l’occupation de cet espace, ni quelle en fut l’évolution ou son utilité. Parking, Transport SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

