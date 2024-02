MUR#38 KATRE LA PLOMBERIE Épinal, vendredi 8 mars 2024.

MUR#38 KATRE Vernissage vendredi 8 mars 2024 à 18H

Katre vit et travaille à Paris.

Il s’intéresse depuis ses jeunes années à la bande dessinée, à la photographie et au dessin.

Au début des année 1990, il découvre le graffiti et se passionne pour cette pratique lui permettant de s’exprimer en extérieur et d’exploiter toutes sortes de surfaces.

Sa passion l’amène à arpenter les routes à la recherche de friches industrielles tout en continuant à peindre les murs parisiens et sa fascination pour les lieux à l’abandon est l’occasion d’une réflexion sur l’occupation des territoires en milieu urbain.

Au fil du temps, son style s’est affiné, radicalisé. Il est aujourd’hui extrêmement identifiable, avec ses éclairs électriques et ses flammes oranges.Tout public

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 20:00:00

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL

Épinal 88000 Vosges Grand Est

