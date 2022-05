MUR#30 CHIFUMI Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

MUR#30 CHIFUMI Épinal, 17 juin 2022, Épinal. MUR#30 CHIFUMI LA PLOMBERIE 46 RUE ST MICHEL Épinal

2022-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-17 21:00:00 21:00:00 LA PLOMBERIE 46 RUE ST MICHEL

Épinal Vosges Épinal VERNISSAGE 19H MUR#30 CHIFUMI VENDREDI 17 JUIN 2022

Artiste français vivant et travaillant à Phnom Penh depuis 2012. Il a été l’un des premiers artistes représentatifs de la scène street art au Cambodge.

Chifumi est régulièrement invité à peindre des murs pour des festivals internationaux

(France, Inde, Danemark…). Il a trouvé au Cambodge un terrain de jeu privilégié et s’inspire des arts et de la culture khmers.

Son travail est représenté par des peintures murales géantes et emblématiques représentant les langues des mains. Il s’inspire d’objets anciens, de temples perdus de l’Antiquité, de cultures traditionnelles du monde entier. +33 6 18 04 75 64 http://www.lemurepinal.fr/ ARTISTE 2018_04_16

LA PLOMBERIE 46 RUE ST MICHEL Épinal

