Vernissage vendredi 29 avril 2022 au 46 rue St Michel,Épinal

Oeuvre visible jusqu’au 11 juin 2022.

NACLE est un artiste franc-comtois, autodidacte il a passé son enfance à dessiner sur les bancs de l’école, il se met au graff à partir de 2007 et fait ses armes dans les friches de l’usine Rhodiaceta à Besançon.

Cette passion ne l’a depuis plus quitté, il mène de front ses projets en parallèle de son emploi salarié. Ses diverses rencontres et apprentissage au contact des autres artistes, l’ont poussé depuis 2016 à se consacrer à plein temps à son expression artistique.

L’artiste a ses propres codes, ses compositions se font autour des personnages peints en différentes nuances de gris : 7 nuances de gris, de la plus foncée à la plus claire,

rehaussée en noir et blanc.

Pour ses fonds il laisse place à un déchaînement de couleurs.

A ne pas manquer…

NACLE sera au pied du MUR à Epinal quelques jours avant le 29 avril.

