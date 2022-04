Mur en voie de disparition. Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

La journée de l’Europe est l’occasion d’accueillir une installation intitulée « Mur en voie de disparition ». Cette idée originale est constituée d’une structure en plexiglas dans laquelle sont logés 6000 blocs de bois portant des citations provenant des différentes cultures européennes. Formant une riche mosaïque de la diversité culturelle en Europe, le mur porte des citations de poètes, de penseurs, de musiciens ou de personnages de cinéma. Après le dévoilement de l’installation, le public pourra s’approprier les blocs avec les citations conçus comme élément interactif. Il ne restera plus alors que la structure en plexiglas dans laquelle ces derniers étaient logés – le mur aura disparu et les pensées seront libres. Projet en partenariat avec le Goethe Institut de Bruxelles et le soutien du Goethe Institut de Nancy.

Installation interactive en libre accès.

