Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Mur d’expression Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mur d’expression Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse. Mur d’expression

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 3 juillet à 18:00

Que ce soit par un mot, une phrase, un dessin …. venez exprimer ce que sont pour vous les valeurs de la Résistance et des Jours Heureux sur une fresque participative et citoyenne. Les valeurs du MDR&D Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse