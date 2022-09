JNS 2022 dans l’Hérault Mur des lamentations, 1 octobre 2022, Saint-Bauzille-de-Putois.

JNS 2022 dans l’Hérault 1 et 2 octobre Mur des lamentations

Entrée libre

Découverte de l’activité spéléologique

Mur des lamentations Saint-Bauzille de putois Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie

Les spéléologues de l’Hérault vous invitent les Samedi 01 Octobre et Dimanche 02 octobre prochains à venir découvrir leur passion lors des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon à Saint Bauzille de Putois (34190), de 9h à 17h.

Au programme de cette journée « Portes Ouvertes de la Spéléologie » :

– Initiation à la descente et remontée sur corde sur les falaises (à partir de 12 ans). Les spéléologues de l’Hérault feront des démonstrations de déplacements sur corde.

– Exploration de la grotte du Maire (à partir de 8 ans) et de la grotte Aurélie (à partir de 8 ans),

Activités encadrées par des cadres et des bénévoles expérimentés de la Fédération Française de Spéléologie.

Activités gratuites et inscription sur place. Prévoir vêtements longs et chauds, bottes ou chaussures de randonnée et vêtements et chaussures de rechange. Ouvert à tous! Pour les spéléologues, prenez votre matériel complet!

Rendez-Vous : au mur des lamentations des falaises du Thaurac (entre Saint-Bauzille-de-Putois et Laroque en passant par le chemin de la Draille (chemin blanc au dessus de la route). Coordonnées Google Maps du RDV : (43.9155089, 3.7368724). Conseils : prévoir de se garer à Saint-Bauzille, une petite marche de 15 minutes sur la draille vous permettra d’accéder au point de Rendez-Vous.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T09:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00

