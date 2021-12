Aubière Bibliothèque Alexandre Vialatte Aubière, Puy-de-Dôme Mur des « Je t’aime » Bibliothèque Alexandre Vialatte Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Bibliothèque Alexandre Vialatte, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00 Tout au long des mois de décembre et janvier, participez à notre « Mur des Je t’aime » en laissant un mot, une citation, un poème, une photo, un dessin de ce qui vous fait fondre en ce moment ! Bibliothèque Alexandre Vialatte 11 Place des Ramacles 63170 Aubière Aubière Les Foisses Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T19:00:00

