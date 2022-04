Mur d’empreintes 2 Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados La Galerie d’art Delobel présente l’exposition “Mur d’empreintes 2” d’Amanda Fouques & Mat.

La Galerie d'art Delobel présente l'exposition "Mur d'empreintes 2" d'Amanda Fouques & Mat.

Venez découvrir leurs peintures, collages, encres sur papiers, dessins…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63

