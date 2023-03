Forge et coutellerie centre val de Loire Mur de sologne Mur-de-Sologne Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Forge et coutellerie centre val de Loire Mur de sologne, 1 avril 2023, Mur-de-Sologne. Forge et coutellerie centre val de Loire 1 et 2 avril Mur de sologne Presentation peinture sur verre et céramique ainsi que le travail de coutellerie et de la forge

Visite de l’atelier

Démonstration gravures sur bois

Démonstration de peinture sur verre

Démonstration de peinture sur céramique

Démonstration de réalisation de coutellerie et travail sur la forge

Initiation au travail du cuir pour lles enfants

Sur réservation :tarif unique de 20 €

Par personne pour une durée de 30 minutes et 5personnes par session

Initiation au travail de peinture céramique

pour les enfants et adultes sur réservation

Tarif unique de 40 € par personne pour une durée de 30 minutes et 5personnes par session Mur de sologne 61 rue de Chambord 41230 Mur-de-Sologne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0621553372 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 Forge Coutellerie MARIANI PASCAL

