Hauts-de-Seine

Mur de défis Lycée Lucie Aubrac, 25 mars 2022, Courbevoie. Mur de défis

Lycée Lucie Aubrac, le vendredi 25 mars à 12:00

un mur sera rempli de post it avec des défis réalisés pour lutter contre les discrimination et promouvoir égalité et vivre ensemble. une fois que tout les défis seront faits, les post it restant formeront le mot égalité.

gratuit

Mur de défis pour la liberté et l’égalité Lycée Lucie Aubrac 14 Rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie Courbevoie Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T16:00:00

