Sortie randonnée pédestre sur l’Aubrac à Saint-Urcize (journée entière), 28 mai 2023, Mur-de-Barrez. Randonnée de 20km, en Aubrac. Difficulté : moyenne.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . 3 EUR. Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie



Hike of 20km, in Aubrac. Difficulty : medium Recorrido de 20 km por la región de Aubrac. Dificultad: media Wanderung von 20 km, in Aubrac. Schwierigkeitsgrad: mittel Mise à jour le 2023-03-30 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ

