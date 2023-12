LA RUMEUR SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas, 10 février 2024, St Jean De Vedas.

Depuis ses premiers disques et ses premiers concerts, La Rumeur n’a de cesse d’être dans la proposition de formats originaux, repoussant ainsi les contours de schémas préétablis. De retour avec les singles « Saturé » et « Comment Rester Propre ? », La Rumeur chante, La Rumeur tourne, La Rumeur Filme et vous donne RDV pour la sortie de leur 5ème album « Comment Rester Propre » et de leur 3ème long métrage « Rue des Dames ».

Tarif : 20.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

SALLE VICTOIRE 2 Le Mas de la Grille 34430 St Jean De Vedas