DECONCERTO MUR A GAUCHE St Laurent De Gosse, vendredi 24 mai 2024.

En pleine prestation, un jeune violoniste perd le contrôle de son corps, qui décide de n’en faire qu’à sa tête. A la suite de cet échec arrivent bien évidemment le doute, la démotivation et finalement l’abandon. Malgré le soutien de son ami, il délaisse le violon pour se consoler dans les bras d’une belle danseuse. Poussé par ses proches, il finit par retrouver sa motivation et reprend son instrument. Il persévère, travaille, s’améliore, et se représente à nouveau en public, avec, cette fois-ci, la certitude d’être à sa place. Humour, danse, musique, poésie, il ne manque rien dans ce conte moderne qui enchante par sa délicatesse.Mise en scène Quentin Perriard et Natan Gorog Chorégraphie Lisa Teillet et Clara Weiss Avec Natan Gorog, Quentin Perriard, Clara Weiss D’après le texte « L’Echec » de Thomas Naves A partir de 5 ansDurée : 1h15

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 21:00

MUR A GAUCHE Bourg 40390 St Laurent De Gosse 40