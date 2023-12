2ème Marché de Noël créatif et gourmand Mur à gauche Sainte-Marie-de-Gosse, 4 décembre 2023, Sainte-Marie-de-Gosse.

Sainte-Marie-de-Gosse,Landes

Vous cherchez des idées cadeaux ? Alors, rendez-vous au marché de Noël de Sainte-Marie-de-Gosse ! Nombreux exposants, présence du Père Noël et balade à poney de 14h à 17h….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Mur à gauche

Sainte-Marie-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Looking for gift ideas? Then come to the Sainte-Marie-de-Gosse Christmas market! Numerous exhibitors, Santa Claus and pony rides from 2pm to 5pm…

¿Busca ideas para regalar? Ven al mercado navideño de Sainte-Marie-de-Gosse Numerosos puestos, Papá Noel y un paseo en poni de 14:00 a 17:00…

Sind Sie auf der Suche nach Geschenkideen? Dann besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Sainte-Marie-de-Gosse! Zahlreiche Aussteller, die Anwesenheit des Weihnachtsmannes und Ponyreiten von 14 bis 17 Uhr…

Mise à jour le 2023-11-29 par OTI LAS