Vide Grenier de Noël Mur à gauche Saint-Lon-les-Mines, 3 décembre 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Saint-Lon-les-Mines,Landes

Venez assister au vide grenier de Noël organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Mur à gauche

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Christmas garage sale organized by the APEL of Notre-Dame school.

Venga al mercadillo de Navidad organizado por la APEL del colegio Notre-Dame.

Besuchen Sie den weihnachtlichen Flohmarkt, der von der APEL der Schule Notre-Dame organisiert wird.

