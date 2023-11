Journée ludique et gourmande Mur à gauche Saint-Lon-les-Mines, 3 décembre 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Saint-Lon-les-Mines,Landes

Au programme de cette journée :

10h-14h atelier créatifs, jeux de société, jeux en bois géants

14h-15h contes de Noël

15h-16h30 visite du Père Noël

Restauration et buvette sur place

Super tombola pour enfants (ticket 2€).

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:30:00. .

Mur à gauche

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the program:

10am-2pm creative workshops, board games, giant wooden games

2pm-3pm Christmas storytelling

3pm-4.30pm visit from Santa Claus

Catering and refreshments on site

Super raffle for children (ticket 2?)

Programa del día:

10.00-14.00 talleres creativos, juegos de mesa, juegos gigantes de madera

de 14.00 a 15.00 horas Cuentos de Navidad

15.00-16.30 visita de Papá Noel

Catering y refrescos in situ

Súper tómbola para niños (entrada 2?)

Das Programm dieses Tages :

10-14 Uhr Kreative Werkstatt, Gesellschaftsspiele, riesige Holzspiele

14h-15h Weihnachtsmärchen

15h-16h30 Besuch des Weihnachtsmanns

Essen und Trinken vor Ort

Tolle Tombola für Kinder (Los 2?)

