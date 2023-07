Super bal musette Mur à gauche Saint-Lon-les-Mines, 9 juillet 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Saint-Lon-les-Mines,Landes

Lous youens de d’aouts cops organise un super bal musette avec l’orchestre Michel Lagalaye. Buvette – pâtisseries – bourriche gratuite avec ticket d’entrée..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 19:30:00. EUR.

Mur à gauche

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lous youens de d’aouts cops organizes a super bal musette with the Michel Lagalaye orchestra. Refreshments – pastries – free stuffing with entry ticket.

Lous youens de d’aouts cops organiza un super bal musette con la orquesta Michel Lagalaye. Refrescos – bollería – relleno gratuito con la entrada.

Lous youens de d’aouts cops organisiert einen Super-Musette-Ball mit dem Orchester Michel Lagalaye. Buvette – Gebäck – kostenlose Bourriche mit Eintrittskarte.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans