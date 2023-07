Rencontre des Arts, semaine culturelle : exposition Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux Rencontre des Arts, semaine culturelle : exposition Mur à gauche Saint-Jean-le-Vieux, 8 juillet 2023, Saint-Jean-le-Vieux. Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques Peintures, sculptures, photos, artisanat d’art, pergamano, créations artistiques. Jeu concours photos : reconnaitre les oiseaux photographiés. Démonstration d’artistes.

2023-07-08 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

Mur à gauche

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Paintings, sculptures, photos, arts and crafts, pergamano, artistic creations. Photo competition: recognize the photographed birds. Artist demonstrations Pinturas, esculturas, fotos, artesanía, pergamano, creaciones artísticas. Concurso fotográfico: reconocimiento de las aves fotografiadas. Demostraciones de artistas Gemälde, Skulpturen, Fotos, Kunsthandwerk, Pergamano, künstlerische Kreationen. Spiel Fotowettbewerb: Erkennen Sie die fotografierten Vögel. Vorführung von Künstlern

